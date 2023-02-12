Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da deprem yardımlarını çaldığı iddia edilen bir kişi tutuklandı
Burdur'un Bucak ilçesinde depremzedeler için toplanan yardımları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yardımların toplandığı kapalı pazar yerine gelen bir şüphelinin malzemeleri bir araca aktardığını fark eden bekçiler, müdahale etti.
Gelen polislerin gözaltına aldığı 28 yaşındaki şüpheli kadın Y.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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