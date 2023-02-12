Yardımların toplandığı kapalı pazar yerine gelen bir şüphelinin malzemeleri bir araca aktardığını fark eden bekçiler, müdahale etti.

Gelen polislerin gözaltına aldığı 28 yaşındaki şüpheli kadın Y.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.