Edirne'de, Valilik koordinasyonundaki yardım kampanyaları kapsamında toplanan malzemeler, tasnif edilerek hazırlanıyor.

Daha sonra tırlara yüklenen malzemeler bölgeye gönderiliyor.

Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden yardımların tasnifine kamu çalışanlarının yanı sıra çok sayıda öğrenci de destek veriyor.

Kırklareli'nde de Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyaları devam ediyor.

Gençlik Merkezi, Zabıta Müdürlüğü ve Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde yardımlar toplanıyor.

Yardım malzemeleri gönüllüler tarafından tasnif ediliyor.

Türlerine göre tasnif edilip paketlenen yardım malzemeleri tırlara yüklenmeye hazır hala getiriliyor.

Tekirdağ'da da Valilik koordinasyonundaki yardım kampanyaları kapsamında toplanan malzemeler, tasnif edilerek hazırlandı.