Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 23 kök kenevir bitkisi, bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
Etiketler: Sinop Uyuşturucu
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