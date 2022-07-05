Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 23 kök kenevir bitkisi, bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.