Çok Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.05.2024 11:33

Sinop'ta tefecilik operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Sinop'ta tefecilik operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde örgütsel yapılanmaya giderek tefecilik yaptıkları, bu yolla 600 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 5 tabanca, çok sayıda borç ve tapu senedi, çek ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı salıverildi. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada operasyon kapsamında bazı şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 124 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz ile 112 banka hesabına şerh konuldu.

ETİKETLER
Sinop
Sıradaki Haber
Kars'ta yıldırımın isabet ettiği caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Ege ve Akdeniz için sağanak uyarısı
12:31
Başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme için gözler Meclis'te
12:15
7 milyon sürücü için süre doluyor: Ehliyet yenileme süreci hakkında bilinmesi gerekenler
12:04
Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nu güçlendirecek proje: Via Carpatia
12:12
Muğla'nın hayalet köyü: Kayaköy
11:32
İŞKUR'dan 400 bin liraya kadar hibe desteği: Başvurular başladı
Kastamonu'da çam kozalaklarından elde edilen tohumlar bölgenin ihtiyacını karşılıyor
Kastamonu'da çam kozalaklarından elde edilen tohumlar bölgenin ihtiyacını karşılıyor
FOTO FOKUS
Muğla'nın hayalet köyü: Kayaköy
Muğla'nın hayalet köyü: Kayaköy
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ