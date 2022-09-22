Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta otomobil devrildi: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Sinop'ta devrilen otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Celal Ö'nün kullandığı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Maruf köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi ve 3 çocuğu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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