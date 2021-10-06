Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta menfeze devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
37 LE 398 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde aniden önüne çıkan köpeklere çarpmamak için sürücüsü Abdullah Çetinkaya'nın (35) manevra yapması sonucu menfeze devrildi.
Yaralanan ve araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Şinasi Küçük (48), Boyabat İtfaiyesi ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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