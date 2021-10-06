Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Özel Final Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Okcu ile projenin danışmanlığını yapan Robotik Düşler Atölyesi'nde görevli öğretmenler Salih Kan ile Kübra Işıkyıldız'ı tebrik etti.

Okcu'yu ödüllendiren Kıvanç, süreci başından sonuna kadar takip ettiğini, projenin de hayata geçirilmesi için gerekli desteği vereceğini söyledi.

TEKNOFEST'te başarılı olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Okçu ise projesinin hayata geçmesini çok istediğini ve yetkililerin desteğini beklediğini belirtti.

Projenin görme engelli çocukların ailelerinden bağımsız parklarda özgürce oynayabilecekleri şekilde tasarlandığını anlatan Okcu, "Parkın girişindeki asistan robot aracılığıyla parkın genel tanıtımı yapılarak çocuklara dağıtılan akıllı bastonla engellere çarpmadan hareket edebilmeleri sağlanmıştır. Parkta bulunan hissedilebilir yüzeyler ve sensörler sayesinde sesli yönlendirmelerle oyun alanlarında kimsenin yardımı olmadan tek başlarına ve güvenle dolaşarak kendilerini daha özgüvenli ve mutlu hissetmeleri düşünülmüştür." diye konuştu.