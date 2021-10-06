Silopi ilçesinin Bostancı köyünde düzenlenen şenliğe katılan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, traktöre binerek yer fıstığı hasadı yaptı.

Şenlikte konuşan Vali Pehlivan, Şırnak'ta 15 yıl içerisinde Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında verilen desteklerin yaklaşık 50 milyon lira olduğunu, bunların hibe destekleri şeklinde verildiğini söyledi.

"15 yıl önce 200 dekar ile başlanan yer fıstığı üretimi 75 bin dekara ulaştı. Şırnak yer fıstığı üretiminde geçen yıl ülke genelinde Adana ve Osmaniye'den sonra 3'üncü sıraya yerleşti." diyen Pehlivan, yer fıstığı üreten çiftçilerin sayısında da artış yaşandığını belirtti.

- "Omuz omuza vererek yarınlara emin adımlarla yürüyeceğiz"

Pehlivan, "Geçen yıl 300 çiftçimiz bu işle iştigal ederken bu sene 400 çiftçimiz yer fıstığı ile iştigal ediyor." dedi.

Ülkede tarıma Cumhurbaşkanı himayelerinde çok önemli destekler verildiğini aktaran Pehlivan, "Yaklaşık 1600 projeyi devletimiz desteklemiş durumda. Bu desteklere sahip çıkıldığı zaman, destekler çiftçilerimiz, üreticilerimiz tarafından sahiplenildiği zaman bir katma değer oluşturuyor. Üreticilerimiz kazanıyor. Bunun pazarlamasını yapanlar kazanıyor. Bir zincir halinde birçok sektör de bundan nasiplenmiş oluyor." diye konuştu.

Bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının önemine değinen Pehlivan, şunları kaydetti:

"Teşvikler devletimizin, milletimizin gayretleri çok değerli ve kıymetli. Bu kadar faaliyeti yapabiliyorsak yakaladığımız güven ve huzur ikliminin payı da son derece yüksek. Ne kadar güvende ne kadar huzur içerisindeysek görüyoruz ki her alana olumlu yansıyor. Allah'ın izni ile birliğimizi, beraberliğimizi daha da sıkılaştıracağız. Daha da omuz omuza, el ele vererek yarınlara inşallah emin adımlarla hep birlikte yürüyeceğiz."

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz de, Şırnak'ta 2014-2021 döneminde yaklaşık 80 projenin 45 milyon lira bütçe ile desteklendiğini belirtti.

Hasat şenliğine, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Osmanoğlu, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.