Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda M.T. ve H.E. tabancayla vurularak yaralandı.
H.E. özel araçla, M.T. ise olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olaya karışan diğer şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana
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