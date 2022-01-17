Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta kapalı köy yolu sayısı 79’a indi
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 195 köy yolundan 116'sının İl Özel İdare ekiplerince açılması ile kapalı köy yolu sayısı 79’a indi.
Sinop'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 195 köy yolundan 116'sının İl Özel İdare ekiplerince açılması ile kapalı köy yolu sayısı 79’a indi.
Sinop İl Özel İdaresi tarafından sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle 195 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu açıklanmıştı.
Akşam saatlerinde kapalı köy yolu sayısı İl Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu 79’a indi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop merkeze bağlı 2 köy, ilçelerden Gerze'de 16 köy, Erfelek'te 7 köy, Ayancık'ta 23 köy, Boyabat'ta 10 köy, Dikmen'de 13 köy, Türkeli'de 3 köy, Durağan'da 5 köy yolunun kapalı olduğu açıklandı. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Sinop Ulaşım Kar Yağışı
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