Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, şehir merkezinde 5 santimetre olan kar kalınlığı, radar merkezinin bulunduğu Karadağ'da 50 santimetreye kadar ulaştı.

Yoğun kar ve soğuğun etkili olduğu şehirde sokak hayvanları da unutulmadı. Hayvanseverler tarafından sokak hayvanları için hazırlanan su ve yemleri kentin çeşitli noktalarına bırakıldı.