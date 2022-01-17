Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da kar yağışının ardından vatandaşlar sokak hayvanlarına yem bıraktı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da 3 gündür devam eden kar yağışının ardından vatandaşlar sokak hayvanları için doğaya yem ve su bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, şehir merkezinde 5 santimetre olan kar kalınlığı, radar merkezinin bulunduğu Karadağ'da 50 santimetreye kadar ulaştı.
Yoğun kar ve soğuğun etkili olduğu şehirde sokak hayvanları da unutulmadı. Hayvanseverler tarafından sokak hayvanları için hazırlanan su ve yemleri kentin çeşitli noktalarına bırakıldı.
Etiketler: Karaman Yağış Sokak Hayvanları Doğal Yaşam
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