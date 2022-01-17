Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, günlük hayat olumsuz etkilenirken Porsuk Çayı'nın yüzeyi bazı kesimlerde buz tabakasıyla kaplandı. Durumu fark eden bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.
Kentte soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Eskişehir Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
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