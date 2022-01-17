Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, günlük hayat olumsuz etkilenirken Porsuk Çayı'nın yüzeyi bazı kesimlerde buz tabakasıyla kaplandı. Durumu fark eden bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Kentte soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.