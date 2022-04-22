Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta kafasına tuğla düşen üniversite öğrencisi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta, kampüsteki inşaattan kafasına tuğla düşen üniversite öğrencisi yaralandı.
Sinop Üniversitesi Yeni Kampüs Alanı içinde inşa edilen Öğrenci Yaşam Merkezi'nin üçüncü katındaki tuğla yığını bilinmeyen nedenle devrildi.
Düşen tuğlalar, bu sırada alanda yürüyen Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Yasin Y'nin kafasına isabet etti.
Yaralanan Yasin Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Sinop
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