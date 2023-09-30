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Güncel
İHA 30.09.2023 10:48

Sinop’ta KADES tanıtımları devam ediyor

Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sokak sokak dolaşıp KADES’i vatandaşlara anlatıyor.

Sinop’ta KADES tanıtımları devam ediyor

Sinop'ta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Barış Manço Parkı ve çevresinde düzenlenen bir bilgilendirme etkinliği ile vatandaşlar, KADES programı hakkında bilgilendirildi.

Polis ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet vakalarının rapor edilmesi konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Toplumun, bu tür şiddet olaylarına karşı daha duyarlı olması ve gerektiğinde yetkililere bildirimde bulunması teşvik edildi. KADES uygulamasının kullanımı hakkında detaylı bilgi verildi. Bu uygulamanın kadınların güvenliğini artırmak ve acil yardım taleplerini iletmek amacıyla nasıl kullanılacağı anlatıldı. 

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