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Güncel
AA 30.09.2023 09:55

Ardahan'da 20 yıl süreli GES ihale edilecek

Ardahan'da 20 yıl süreli hasılat paylaşım modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretim santrali kurulumu ve işletilmesi işinin ihalesi yapılacak.

Ardahan'da 20 yıl süreli GES ihale edilecek

Ardahan İli Posof Belediye Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ardahan ili Posof ilçesinde Belediye adına tahsisli 40 bin metrekare alan üzerine yap-işlet-devret modeli ile 999 kWe/1.134 kWp gücünde fotovoltaik panel kapasitesine sahip gelir paylaşımlı şebeke bağlantılı güneş enerji santrali yapımı ve 20 yıl süre işletilmesi ve işlerliğinin sağlanması işi için kapalı teklif usulü ihale edilmesi kararlaştırıldı.

Muhammen bedeli 22 milyon 522 bin 162 lira 53 kuruş olan projenin ihalesi, 13 Ekim Cuma günü saat 14.00'te Posof Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

Teklifler, ihalede belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilecek, posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemeyecek. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecek.

İhale dokümanı, mesai saatleri içinde Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek.

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