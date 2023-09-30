Çok Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.09.2023 10:09

Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Adana'da yakalandı

Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski polis yakalanarak cezaevine gönderildi.

Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Adana'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru İsmet Özer'i (54) yakalamak için araştırma yaptı.

Ekipler, Özer'in otomobiliyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu kullanarak başka bir kente gideceğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, firari hükümlüyü aracıyla otoyolda seyir halindeyken durdurup yakaladı.

Özer'in örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
Adana FETÖ
Sıradaki Haber
Edirne'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
EPDK deprem bölgesinde avans ödemelerini erteledi
10:34
Petrol ithalatı temmuzda azaldı
10:34
Libya sahil güvenlik botu, göçmenleri taşıyan bota kasten çarptı
10:19
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza
10:19
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a "diktatör özentisi" iması
10:13
Ticaret Bakanlığı memur alımı yapacak
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Libya sahil güvenlik botu, göçmenleri taşıyan bota kasten çarptı
Libya sahil güvenlik botu, göçmenleri taşıyan bota kasten çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ