Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerindeki aramalarda gümrük kaçağı 119 puro ve 5 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.