Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 00:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı puro ve elektronik sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.
İş yerindeki aramalarda gümrük kaçağı 119 puro ve 5 elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Etiketler: Sinop Kaçakçılık
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