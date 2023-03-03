Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 00:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.G, idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Bayat ilçesi yakınlarında M.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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