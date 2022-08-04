Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Sinop'un Erfelek ilçesinde şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bektaşağa köyünde ekiplerce şüpheli şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca ile söz konusu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.
Etiketler: Sinop
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