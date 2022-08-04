Alınan bilgiye göre, ailesiyle ilçeye bağlı Çaykaya köyü mevkisine piknik yapmaya giden Refik Aydar, serinlemek için girdiği Bitlis Deresi'nde bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların arama çalışması sonucu Aydar bulunarak sudan çıkarıldı.

Aydar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.