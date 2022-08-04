Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da şampuan kutusunda esrar ele geçirildi
Elazığ'da şampuan kutusunda 88 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin Elazığ'dan Ankara'ya uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaştı.
Şüphelinin bulunduğu aracı kontrol noktasında durduran ekipler, narkotik köpeğin yardımıyla araçta yaptıkları aramada şampuan kutusuna gizlenmiş 88 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ Uyuşturucu
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