Karasu İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Darıçayı Mahallesi’nde ikamet eden C.T. isimli şahsın ev ve bahçesinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda; 12 bidon içerisinde toplam 300 litre kaçak akaryakıt, 200 kök kenevir ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımında kullanılan cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.