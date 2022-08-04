Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da tarım aracı devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Gölköy ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dursun Katırcı'nın (72) kullandığı pat-pat olarak tabir edilen tarım aracı Gölköy Mahallesi mevkiinde devrildi.
Kazada, aracın altında kalan Katırcı için olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Katırcı, Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Katırcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası Ordu
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