Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Sinop'ta emniyet ekiplerince yapılan uygulamada iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde aranan şahıslara yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada, iki şahıs üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca ile 6,90 gram metamfetamin ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
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