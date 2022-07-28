Olay, 3 Haziran'da kentteki alışveriş merkezindeki eğlence mekanında meydana geldi. Farklı masalarda oturan avukat Faruk Taş, M.F.B., S.T., E.B.U. ve A.M. ile Oktay Kurt, Ertuğrul Görgü, Mustafa Ağca ve Ş.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre Faruk Taş'ın attığı bardak Oktay Kurt'un yüzüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan Kurt, ameliyata alındı ancak sol gözü görme yetisini kaybetti. Gözaltına alınanlardan avukat Faruk Taş ise tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda şüphelilerden Faruk Taş hakkında 2 kişiye yönelik basit yaralamaya teşebbüs ve silahla kasten yaralama suçlarından 6 yıla kadar, Oktay Kurt hakkında 4 kişiye yönelik hakaret, basit yaralamaya teşebbüs ve silahla kasten yaralama suçlarından 17 yıla kadar, Ertuğrul Görgü hakkında 5 kişiye yönelik silahla kasten yaralama ve basit yaralamaya teşebbüs suçlarından 15 yıla kadar, Mustafa Ağca hakkında ise 5 kişiye yönelik basit yaralama ve kasten yaralama suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Eğlence mekanının güvenlik kameralarına da yansıyan kavgayla ilgili ilk duruşma görüldü. Ertuğrul Görgü, M.F.B., A.M., S.T., Ş.K. ve taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu Faruk Taş ile başka suçtan tutuklu Oktay Kurt, duruşmaya bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlandı.



Mahkeme savcısı ise delillerin tam toplanmamış olması nedeniyle Faruk Taş'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakim, Faruk Taş'ın tahliye edilip adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.