Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 11:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa Valiliği'nden KPSS uyarısı
Bursa Valiliği, Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek adayların kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonları açık olacak nüfus müdürlüklerini duyurdu.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yerildi:
`Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-KPSS) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için; Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022
Pazar günü 07:00-14:30, 06/08/2022 Cumartesi günü 07:00-14:30 ve 07/08/2022
Pazar günü 07:00-10:00, Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022
Pazar günü 07:00-14:30, Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022
Pazar günü 07:00-14:30, Gürsu İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:00-14:30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.`
Etiketler: KPSS
Son Haberler
- 13:00
- 12:58
- 12:45
- 12:44
- 13:00
Sıradaki Haber
Adana'da mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz