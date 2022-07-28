Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de 300 polisle huzur uygulaması yapıldı
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.
Eğlence yerleri, işlek cadde ve sokakların yanı sıra içkili mekanlara yönelik denetimlere 300 polis katıldı.
Toplam 6 bin 92 kişinin genel bilgi tarama (GBT) sorgusunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.
Ayrıca, 15 iş yerine eksik evrak ya da ilgili kanunlara muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Araç kontrollerinde ise eksiklikleri bulunan 34 sürücüye toplam 33 bin 75 lira ceza uygulandı.
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