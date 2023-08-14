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Güncel
AA 14.08.2023 03:03

Sinop'ta engebeli sahilde mahsur kalan 88 yaşındaki kişi kurtarıldı

Sinop’un Gerze ilçesinde sahilin engebeli kısmında mahsur kalan kişiyi, polis ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Sinop'ta engebeli sahilde mahsur kalan 88 yaşındaki kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]

88 yaşındaki Celal Bayrak, akşam saatlerinde yürüyüş yaptığı sahil yolundan çıktığı engebeli Şahin Tepesi mevkisinde mahsur kaldı.

Bunu gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Celal Bayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, yorgun düştüğünü belirledi.

Bir polis memuru yaşlı adamı sırtında taşıyarak sağlık ekiplerinin bulunduğu yol kenarına getirdi.

Kontrol amaçlı Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayrak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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