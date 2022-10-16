Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı
[Fotograf: AA]
Sinop'ta temelinde kayma meydana gelen ve duvarlarında geniş çatlaklar oluşan 5 katlı apartman kontrollü olarak yıkıldı.
İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta duvarlarında çatlaklar oluştuğu için vinçlerin desteğiyle ayakta tutulan apartmanda yıkım çalışması başlatıldı.
Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri binanın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.
Çevredeki 3 apartman da çalışmalar öncesi boşaltıldı.
Sinop Belediyesi ekipleri, binayı kontrollü olarak yıktı.
Binadaki dairelerin sahipleri ve vatandaşlar yıkımı uzaktan izledi.
Ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.
Etiketler: Sinop
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