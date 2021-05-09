İlçede dün Kılıçlı köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğünce 7 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer 1 ekskavatör ve 50 personelle müdahale edildi.

Türkeli ile Kastamonu'nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinden gelen ekiplerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. ​​​​​​​