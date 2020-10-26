Haber Giriş: Kaynak: AA
Sinop’ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kurtköy mevkisinde ormanlık alanda başlayan yangına, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Kara yolu ulaşımının zorlukla sağlandığı bölgede çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık üç saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Orman YangınıSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 17:18
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