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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 80 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Alaattin Fidanboy'un cenazesi, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren Fidanboy'u için Kırıkhan Mezarlık Kompleksinde tören düzenlendi.
Törene gazinin ailesinin yanı sıra Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Kırıkhan Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Tolga Üçdal, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Erol Yiğitalp ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Gazinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kırıkhan Mezarlık Kompleksinde defnedildi.
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