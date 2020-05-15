Boyabat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerince yapılan taramalar üzerine ilçenin Sarıağaççayı köyünde koronavirüs vakalarına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu köyde ikinci bir karara kadar karantina uygulaması başlatıldığı, jandarma ekiplerince giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.