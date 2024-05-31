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Güncel
AA 31.05.2024 11:25

Sinop'ta "Ben Büyüyünce" meslek tanıtım şenliği düzenlendi

Sinop İstiklal İlkokulu'nda, "Ben Büyüyünce" meslek tanıtım şenliği gerçekleştirildi.

Sinop'ta "Ben Büyüyünce" meslek tanıtım şenliği düzenlendi

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte polis, itfaiyeci, jandarma, avukat, mimar, bilgisayar mühendisi, doktor, aşçı gibi mesleklerin tanıtım stantları açıldı.

Şenlikte öğrenci ve velilere, uzmanlar tarafından mesleklerin incelikleri anlatıldı.

Sinop'ta "Ben Büyüyünce" meslek tanıtım şenliği düzenlendi

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, gerçek meslek erbapları ile buluşturarak öğrencileri hayallerindeki meslekler hakkında bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öğretmenlerin yıl boyunca öğrencileri yönlendirerek etkinlik ve başarılara imza attıklarını anrlatan Cebeci, "Bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklarımızın mesleği tanıma açısından gelecekte nasıl bir meslek edinmeleri noktasında çok güzel fikirler veriyor. Çocuklar sadece görsellerden ziyade meslek erbabı kişileri de mesleğe ait materyalleri ve malzemeleri ile tanıdı ve gördü." dedi.

Şenliğe Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Belediye Başkan Vekili Aysun Özsönmez ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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