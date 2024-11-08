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Güncel
AA 08.11.2024 16:06

Sinop'ta 60 yaş ve üzeri "kıdemli öğrencilere" tarih ve arkeoloji de dersleri veriliyor

Sinop'ta hayata geçirilen "3. Yaş Üniversitesi" projesiyle üniversite sıralarıyla buluşan 60 yaş ve üzeri kıdemli öğrenciler, uygulamalı olarak verilen tarih ve arkeoloji dersleriyle hem anılarını tazeleme hem de kentin geçmişini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Sinop'ta 60 yaş ve üzeri "kıdemli öğrencilere" tarih ve arkeoloji de dersleri veriliyor

Türkiye İstatistik Kurumunun 2023 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" verilerine göre yüzde 20 ile yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop'ta, Valilik koordinesinde hayata geçirilen 3. Yaş Üniversitesine katılım sağlayan 60 yaş ve üzeri vatandaşlara 50 farklı derste eğitim veriliyor.

Fotoğrafçılık, medya okur yazarlığı, arıcılık, yerel lezzetler gibi dersler gören kıdemli öğrencilere kent tarihi ve arkeoloji dersleri de veriliyor.

Uygulamalı olarak verilen tarih ve arkeoloji dersleri kapsamında yaşlı öğrenciler, kenti tarihi mekanları ile müzeleri de geziyor.

Geziler sırasında öğrencilere kentin tarihi ve arkeolojisi hakkında bilgi aktarılıyor.

"Kıdemli öğrenciler", bu kapsamda Gerze ilçesindeki Yakup Ağa Konağı, Zeytin Park, Yangın Evleri, Köşk Burnu Feneri ve Gerze İskelesi'ni gezme fırsatı buldu.

Yaşlı öğrencilere gezi sırasında Doç. Dr. Cenk Demir ve öğretim görevlisi Tuna Kuzucan, ilçenin tarihine ilişkin bilgi verdi.

Gezi sonrasında Gerze Belediyesi tarafından misafir edilen öğrencilere ikramda bulunularak, çeşitli hediyeler sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, 3. Yaş Üniversitesinin yaşlılar kadar kendilerine de önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Proje ile yaşlıların tecrübesiyle gençlerin enerjisini bir araya getirdiklerini vurgulayan Taşdemir, "Bu akademik yılda ikincisini açtığımız 3. Yaş Üniversitesine katılım oldukça yüksek. Değerli büyüklerimize gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim onlara verdiğimiz eğitim yanında onların da bize kattıkları önemli tecrübeler oluyor" dedi.

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