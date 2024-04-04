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Güncel
AA 04.04.2024 10:21

Sinop'ta 60. Kütüphane Haftası kutlandı

Sinop’un Boyabat ilçesinde 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Sinop'ta 60. Kütüphane Haftası kutlandı
[Fotograf: AA]

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programda konuşan Boyabat Yusuf Kemal Tengirşenk İlçe Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Sultan Erkan, kütüphanelerin toplumların kültürel miraslarını koruyan, bilgiyi yaymayı ve öğrenmeyi teşvik eden önemli kurumlar olduğunu söyledi.

Sinop'ta 60. Kütüphane Haftası kutlandı

Kütüphanelerin bir ülke için uygarlık göstergesi olduğunu vurgulayan Erkan, "Çünkü tarihte büyük uygarlıkların güçlü kütüphaneleri olmuştur. Kütüphaneler aynı zamanda kültürün de aynasıdır. Kuşkusuz bunun yolu ve yöntemi okumaktır. Bugün de gelişmiş ülkelere baktığımızda gördüğümüz manzara, kütüphanelerin günümüz şartlarına göre düzenlenmiş ve hayatların önemli parçası haline getirilmiş olmasıdır. Bu manzara onların yüksek uygarlık seviyelerini yakalamış olduklarının bir göstergesidir" diye konuştu.

''Kütüphanelerimizi hayatımızın merkezine koymamız gerekmekte''

Kütüphanenin düşünen, aklı ve maneviyatı güçlü sağlıklı bir toplum anlamına geldiğini vurgulayan Erkan, "Yarınlarımızı güvence altına almak, güçlü devletlerin uygarlık seviyelerinin üstüne çıkmak için kütüphanelerimizi modern kütüphanecilik bilimine uygun cazip mekanlar haline getirmek ve kamu kurum ve kuruluşlarımız başta olmak üzere toplum olarak hayatımızın merkezine koymamız gerekmektedir" dedi.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunarak tiyatro gösterilerinin sunulduğu program, ilçe genelinde en çok kitap okuyan öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

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