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Güncel
DHA 04.04.2024 10:19

Alkollü sürücü önce yayaya sonra park halindeki otomobile çarptı

Mardin'de alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırımdaki yayaya, ardından da park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Alkollü sürücü önce yayaya sonra park halindeki otomobile çarptı
[Fotograf: DHA]

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesinde meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü kaldırıma çıktı. 

Kaldırımdaki İbrahim G.’ye çarpan otomobil, ardından park halindeki bir başka otomobile çarparak durabildi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin çarptığı İbrahim G., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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