Taşköprü Belediye Başkanı Arslan görevine başladı

Belediye binası önünde gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, konuşmasında destekleri dolayısıyla Taşköprülülere teşekkür etti.

Hüseyin Arslan ise Taşköprü halkının hizmetinde olduğunu belirterek, "Beş yıl boyunca en iyi hizmetleri Taşköprü ile buluşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizlere güvenen vatandaşlarımızın gece gündüz demeden hizmetinde olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından eski Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın tarafından başkanlık mührü Hüseyin Arslan'a takdim edildi.