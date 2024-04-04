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Güncel
İHA 04.04.2024 10:15

Muş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Muş’un Şenyayla bölgesinde takla atarak alev alan otomobilin içerisindeki 2 kişi yaralandı.

Muş'ta trafik kazası: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza, gece saatlerinde Muş-Diyarbakır kara yolu Şenyayla bölgesinde meydana geldi.

Muş’tan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle takla atarak alev aldı.

Aracın içerisindeki sürücü ve yanındaki şahıs son anda araçtan çıkarak canlarını kurtarırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 2 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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