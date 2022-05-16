Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 8 ile 4 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla bulundukları adreslerde yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.