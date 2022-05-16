Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta 3 firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 8 ile 4 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonla bulundukları adreslerde yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Sinop Jandarma Genel Komutanlığı
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