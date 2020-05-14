Haber Giriş: Kaynak: AA
Sinop'ta 15 köyde karantina sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 köyde uygulanan karantina kaldırıldı.
Sinop Valiliğinden alınan bilgiye göre, kent genelinde hıfzıssıhha kurulları kararıyla başlatılan karantina uygulaması, 18 köyden 15'inde sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu kaldırıldı.
Durağan ilçesindeki 3 köydeki karantina uygulamasının devam ettiği bildirildi.
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