Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli olarak fasulye tohumu dağıtımı yaptığını söyledi.

Projenin amacının ekim arazilerinin boş kalmaması olduğunu belirten Kaçan, şöyle konuştu:

"Müdürlüğümüz bu kapsamda 20 köyden talep aldı. 87 çiftçimize yüzde 75 hibe desteği olan tohum dağıtımına başladık. İlçemiz meyvecilik anlamında oldukça ilerledi, üretim pastasının yüzde 30'luk kısmında tarla bitkileri oluşturuyor. Şu an üretimde buğday var. Buğdayı biçtikten sonra ikinci verim olarak kuru fasulye ekilecek. Yani üreticimiz aynı tarladan bir yılda iki verim almış olacak."