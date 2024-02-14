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Güncel
AA 14.02.2024 13:49

Sinop Valisi Özarslan, Durağan ilçesini ziyaret etti

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan ilçesine ziyarette bulundu.

Sinop Valisi Özarslan, Durağan ilçesini ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Vali Özarslan, ilçedeki temasları kapsamında Durağan 75. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu ile Şehit Engin Şahin Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğretmen ve idarecilerle bir araya gelen Özarslan, sorun ve taleplerini dinledi.

Özarslan, daha sonra öğrencilere model küre dağıttı.

Ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilçede yapımı devam eden konut inşaatları alanında incelemelerde bulunan Özarslan, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışanlarla sohbet ederek kolaylık dileyen Özarslan, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnafa hayırlı işler dileyen Özarslan, taleplerini dinledi.

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