Vali Erol Karaömeroğlu, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, "asrın felaketi" olarak nitelenen deprem sonrası yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Felaketin yaşandığı ilk andan itibaren çok hızlı hareket ederek Afet Koordinasyon Merkezinin çalışmalarına başladığını vurgulayan Karaömeroğlu, bugüne kadar 1245 personeli bölgeye sevk ederek arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini dile getirdi.

Karaömeroğlu, yüzlerce tır ve kamyon dolusu insani yardım malzemesinin de bölgeye sevkinin sağlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Ayrıca iki sahra hastanesini de deprem bölgesine sevk ettik. Deprem bölgesinde bulunan arkadaşlarımız canla başla, büyük özveriyle arama kurtarma, hasar tespit, güvenlik, psikososyal destek, enkaz kaldırma, yardım malzemelerinin dağıtımı ve birçok alanda yaraları sarmaya devam ediyor. Deprem afeti sonrasında ilimize gelen misafirlerimiz için Mahmud Kefevi Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdunu barınma merkezi olarak faaliyete geçirdik. İl ve ilçeler olmak üzere 1445 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Misafirlerimizin giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda sosyal mağazamızı da faaliyete geçirdik."



"Yardımlarımızın hiç durmadan devam etmesi gerekiyor"

Vatandaşlara yardımların devam etmesi çağrısında bulunan Karaömeroğlu, "Depremden etkilenen 13,5 milyon insan bu kış şartlarında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Yardımlarımızın hiç durmadan devam etmesi gerekiyor. Bu, uzun soluklu bir mücadele. Biliyorum ki bugüne kadar vatandaşlarımız ellerinden gelenin fazlasını yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın bizlerin desteğine çok ihtiyaçları var. İnanıyorum ki dayanışmayla, birlik ve beraberlikle el ele vererek milletimizin ferasetiyle, devletimizin kudretiyle bu zor günleri hep birlikte aşacağız inşallah" dedi.