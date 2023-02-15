Beşbinevler Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu öğrencisi Hümeyra Albas, kumbarasında biriktirdiği 350 lira ile kendisinin ve kardeşi Yusuf'un oyuncaklarını deprem bölgesindeki çocuklara bağışlama kararı aldı.

Küçük kız parayı ve oyuncakları yazdığı mektupla deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılmak üzere Vali Fuat Gürel'e teslim etti.

Albas'ı alnından öperek tebrik eden Gürel, nakdi yardımların Valilik koordinesinde düzenlenen banka hesabı üzerinden gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Gürel, oyuncakları ve mektubu deprem bölgesine gönderilecek ilk yardım tırına yüklenmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz'a teslim etti.

Hümeyra Albas, mektubunda, "Geçmiş olsun Türkiye'm. Ben Karabük'ten ikinci sınıf öğrencisi Hümeyra Albas. Kumbaramda akıllı saat almak için biriktirdiğim paramı sizlere göndermek istiyorum. Bu zor günleri hep beraber birlikte atlatacağız. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.