Bahçelievler Mahallesi Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün arkasında bulunan Yalova Belediyesi Masa Tenisi Salonu, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatıyla "Sosyal Market"e dönüştürüldü.

Yalova Belediyesi ve hayırsever vatandaşların destekleriyle temin edilen ürünlerin yer aldığı market, müdürlük personeli ile Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından koordine ediliyor.

Yalova Valiliğince sosyal markete yönlendirilen depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını tek merkezden karşılayabilmesi sağlanıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tutuk, depremzede vatandaşların ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne kayıt yaptırmaları gerektiğini bildirdi.

Tutuk, "Yalova'mızda misafir edeceğimiz vatandaşlarımız Yalova Belediyesi Sosyal Market'e yönlendiriliyor. Ekiplerimiz, buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Şehrimizde misafir edeceğimiz deprem mağduru vatandaşlarımız için hemşerilerimizin desteği bizim için çok önem arz ediyor. Hemşerilerimizin getirecekleri kullanılmamış sıfır ürünler ile marketimiz büyüyecek ve birçok aileye burada hep birlikte destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen vatandaşlarla da bir araya gelen Tutuk, "Bizler bu acıyı biliyoruz. Daha önce bu acıyı biz yaşadık. Sizleri en iyi biz anlarız. Devlet ve millet olarak yanınızdayız. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacağız" dedi.