Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da zincirleme kaza: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
[Fotograf: AA]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 6 aracın karıştığı kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kar yağışının etkili olduğu İstanbul-Samsun kara yolu Ulubel mevkiinde, 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolun İstanbul-Samsun yönü araç trafiğine kapandı.
Yolda ulaşım, diğer yönden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan çekme çalışmaları da sürüyor.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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