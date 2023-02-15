Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Valilik öncülüğünde il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri koordinesinde, deprem bölgelerindeki üreticilere gönderilmek üzere başlatılan çalışmalara Siirt'teki üreticiler destek verdi.

Çiftçilerinin bağışladığı yemlerden oluşan ilk sevkiyat deprem bölgesine gönderildi.

Bağışların ilk gününde 26 tonu kesif yem, 26 tonu saman, arpa, kedi ve köpek yemlerinden oluşan toplam 52 ton yem Adıyaman'a sevk edildi.