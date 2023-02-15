Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
YDS 2023 başvuruları başladı... YDS 2023 başvurusu nasıl yapılır? 2023 YDS ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenecek 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) başvuruları başladı. 2023 YDS ne zaman? YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS başvurusu için son gün ne zaman?
ÖSYM tarafından düzenlenecek 2023 YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS başvuruları 27 Şubat'a kadar sürecek.
2023 YDS ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) 9 Nisan'da düzenlenecek.
YDS başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar, 2023 YDS başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
YDS başvurusu için tıklayınız.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2023-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.
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