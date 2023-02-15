ÖSYM tarafından düzenlenecek 2023 YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS başvuruları 27 Şubat'a kadar sürecek.

2023 YDS ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) 9 Nisan'da düzenlenecek.

YDS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, 2023 YDS başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

YDS başvurusu için tıklayınız.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2023-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.