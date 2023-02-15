Valilikten yapılan açıklamada, depremin ilk gününden bu yana toplanan yardım malzemeleriyle yüklü 404 tır ile 237 kamyonun bölgeye gönderildiği, 5 bin 738 personel, 539 araç ve 137 iş makinesinin de depremin yaşandığı illere sevk edildiği aktarıldı.

Deprem bölgesinden Manisa'ya 5 bin 459 depremzedenin geldiği, bunlardan 4 bin 736'sının yakınlarının yanına yerleştiği, 723'nün ildeki tesislerde konakladığı kaydedildi.

Manisa'daki hastanelere sevk edilen 432 depremzededen 411'inin taburcu edildiği, 21'nin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Demirci ilçesinde de yardım kampanyası kapsamında toplanan halı, seccade, soba, gıda malzemesi, battaniye ve giyim eşyaları paketlenerek Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde Demirci Belediyesince kurulan aşevine gönderildi.

Aşevinde 6 bin kişilik, 3 çeşit yemek hazırlandığı bildirildi.